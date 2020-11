Sprawdzamy cztery aparaty w Huawei P Smart 2021

Z tyłu obudowy od razu zauważymy tak zwaną wysepkę z czterema obiektywami. Jeśli taki telefon miałby nam dobrze służyć w wielu przeróżnych sytuacjach i warunkach, to dziś obecność kilku obiektywów wydaje się być czymś niezbędnym. W smartfonach nie zmienimy optyki, jak w klasycznych aparacie, dlatego wybierając telefon warto pomyśleć o modeli z kilkoma obiektywami, ponieważ one znacząco zwiększają możliwości fotograficzne urządzenia. W przypadku Huawei P smart 2021 do naszej dyspozycji będą:

2 MP obiektyw makro f/2.4

2 MP obiektyw do pomiaru głębi f/2.4

48 MP obiektyw główny f/1.8

8 MP obiektyw ultraszerokokątny f/2.4

Warto zacząć od obiektywu głównego, który domyślnie nie odpowiada za zdjęcia w nominalnej rozdzielczości, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to możemy z niej skorzystać. Uruchamiając tryb 48 megapikseli musimy pamiętać, że zrobienie i zapisanie zdjęcia będzie trwać dosłownie chwilę dłużej, więc należy wtedy odpowiednio dłużej pozostać nieruchomym. Efekty są jednak tego warte, bo jeśli nie wiemy jeszcze, jak docelowo będziemy kadrować daną fotografię, to wyższa rozdzielczość na pewno okaże się przydatna przy przycinaniu zdjęcia. Poza tym, uchwycone w wyższej rozdzielczości zdjęcia lepiej nadają się do wydruku – jeżeli wciąż wywołujecie ulubione fotografie, to warto pomyśleć o ich zrobieniu w z wykorzystaniem maksymalnej rozdzielczości głównego obiektywu.