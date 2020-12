Sprawdzamy, co potrafi aplikacja iRobot Home

Standardowo dla aplikacji tego typu, iRobot Home znajdziecie zarówno w sklepie AppStore jak i Sklepie Google, mamy więc obsługę systemów iOS oraz Android. Założenie konta trwa moment i jest istotne, bowiem roboty przypisywane są właśnie do konta, będziecie więc mogli korzystać z nich zdalnie również z innego telefonu na którym zalogujecie się na swoje konto.

Roboty podłączane są do aplikacji prawie automatycznie, wystarczy wybrać posiadaną serię, wpisać hasło do swojej bezprzewodowej sieci WiFi, a następnie nazwać robota. Program prowadzi użytkownika krok po kroku i w przypadku obu robotów nie napotkałem żadnych problemów czy wątpliwości podczas podłączania. Aplikacja doskonale wiedziała też że musi uaktualnić oprogramowanie robota, co sama proponuje i nie ignorujcie takich aktualizacji. W przypadku takiej na przykład Roomby 676 update pozwolił lepiej zarządzać energią przez co maksymalny czas pracy robota wydłużył się o 50%.

To oczywiście nie wszystko – w poniższym materiale dowiecie się jeszcze więcej o aplikacji iRobot Home – co potrafi i dlaczego posiadając odkurzacz z serii Roomba, warto z niej korzystać.

Myślę, że w przypadku robotów sprzątających odpowiednio zaprojektowana aplikacja jest tak samo ważna jak sam robot. W przypadku sprzętów iRobot jest ona po prostu integralną częścią samego robota i będzie takim Waszym centrum dowodzenia. Choć jeśli sobie wszystko dobrze w niej skonfigurujecie, to roboty i tak będą pracować same bez Waszej ingerencji.

Materiał powstał we współpracy z iRobot.