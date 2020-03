Lutowy ranking sporządzony został na podstawie 3,1 mln testów, z czego użytkownicy SpeedTest.pl wykonali 2,4 mln w aplikacji webowej i 642 tys. w aplikacjach mobilnych, dostępnych na Androida i iOS – dla połączeń w zasięgu technologii 3G i 4G.

Ranking ogólny dla całej Polski

W rankingu ogólnym najszybszą średnią prędkość przy pobieranych danych osiągnął T-Mobile z wynikiem 24,99 Mb/s, na drugim miejscu uplasował się Orange – 23,06 Mb/s, podium zamyka Play – 22,55 Mb/s, a na czwartym miejscu Plus – 20,21 Mb/s.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania

[Mb/s] Prędkość wysyłania

[Mb/s] PING

[ms] 1 T-Mobile 24,99 8,54 40 2 Orange Mobile 23,06 8,72 34 3 Play 22,55 7,35 39 4 Plus 20,21 8,29 41

Ranking z podziałem na województwa – zachodnio-pomorskie

Zaczynamy od góry, w województwie zachodnio-pomorskim kolejność operatorów jest taka sama, jak w rankingu krajowym z tym, że osiągi są wyraźnie lepsze u każdego z nich.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] T-Mobile 26,9 Orange Mobile 26,05 Play 25,04 Plus 21,98

Ranking z podziałem na województwa – pomorskie

W regionie obok najszybszy był w lutym Play z wynikiem 25,02 Mb/s, Orange drugi, T-Mobile trzeci, a Plus czwarty.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Play 25,02 Orange Mobile 24,18 T-Mobile 22,28 Plus 20,84

Prędkość internetu mobilnego – warmińsko-mazurskie

W województwie warmińsko-mazurskim wygrywa T-Mobile, Play na pozycji drugiej, a Orange i Plus z najgorszymi wynikami, poniżej 20 Mb/s.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] T-Mobile 24,3 Play 21,52 Orange Mobile 18,89 Plus 16,61

Prędkość internetu mobilnego – podlaskie

Kolejne województwo, to ta sama kolejność operatorów, z tą różnicą, że Orange przekroczył próg 20 Mb/s, a Plus dobił do 18,64 Mb/s

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] T-Mobile 22,83 Play 21,54 Orange Mobile 20,27 Plus 18,64

Prędkość internetu mobilnego – lubuskie

W województwie lubuskim bardzo dobry wynik osiągnął T-Mobile 28,22 Mb/s znacznie odstając od średniej krajowej. Pozostałe miejsca podobnie, jak w rankingu krajowym.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] T-Mobile 28,22 Orange Mobile 25,07 Play 20,98 Plus 19,5

Prędkość internetu mobilnego – wielkopolskie

W Wielkopolsce wygrywa Orange, na drugim miejscu T-Mobile, dalej Play i Plus.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Orange Mobile 26,18 T-Mobile 24,42 Play 21,97 Plus 18,73

Prędkość internetu mobilnego – kujawsko-pomorskie

Play po raz drugi wygrywa w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie Plus w końcu opuszcza czwarte miejsce i zajmuje drugi stopień podium. T-Mobile najwolniejsze – poniżej 20 Mb/s

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Play 23,92 Plus 21,14 Orange Mobile 20,32 T-Mobile 19,39

Prędkość internetu mobilnego – łódzkie

Play wygrywa również w województwie łódzkim, to ostatni region, w którym operator ten zajmuje pierwsze miejsce.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Play 25,2 T-Mobile 24,8 Orange Mobile 22,14 Plus 20,5

Prędkość internetu mobilnego – mazowieckie

Województwo mazowiecki należy do T-Mobile, który z dużą przewagą wyprzedza Play i Orange.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] T-Mobile 26,7 Play 22,26 Orange Mobile 22,04 Plus 20,71

Prędkość internetu mobilnego – lubelskie

Podobnie sytuacja wygląda w województwie lubelskim z tym, że tutaj Orange i Plus mają średnie osiągi przy pobieranych danych poniżej 20 Mb/s.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] T-Mobile 24,67 Play 20,78 Orange Mobile 18,04 Plus 17,23

Prędkość internetu mobilnego – dolnośląskie

W województwie dolnośląskim T-Mobile i Orange osiągnęli podobne wyniki i z dużą przewagą wyprzedają Play i Plus.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] T-Mobile 25,16 Orange Mobile 25,15 Play 19,91 Plus 19,11

Prędkość internetu mobilnego – opolskie

Jednym z dwóch województw w Polsce, w których wygrał Plus, to opolskie, Play, Orange i T-Mobile z wyraźnie gorszymi wynikami w tym regionie.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Plus 24,2 Play 22,44 Orange Mobile 21,55 T-Mobile 21,39

Prędkość internetu mobilnego – śląskie

W województwie śląskim wygrywa T-Mobile, dalej mamy Play, Orange i Plus.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] T-Mobile 27,81 Play 25,54 Orange Mobile 25,18 Plus 21,93

Prędkość internetu mobilnego – świętokrzyskie

To pierwszy region w Polsce, gdzie ostatnie miejsce przypadło Orange, a wygrywa tu ponownie T-Mobile z dużą przewagą nad pozostałymi operatorami.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] T-Mobile 26,42 Play 21,58 Plus 20,74 Orange Mobile 19,89

Prędkość internetu mobilnego – małopolskie

Województwo małopolskie to taka sama kolejność, jak w rankingu krajowym, czyli T-Mobile, Orange, Play i Plus.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] T-Mobile 23,14 Orange Mobile 22,37 Play 21,38 Plus 19,23

Prędkość internetu mobilnego – podkarpackie

Ostatnie województwo, podkarpackie przypadło Plusowi. Niemniej widać, że to region z niskimi osiągami u każdego z operatorów W4.

Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Plus 21,33 Orange Mobile 20,97 Play 19,13 T-Mobile 18,86

Źródło: SpeedTest.pl

Photo: Sashkin7/Depositphotos.