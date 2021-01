Sprawa Tomka Komendy za darmo w Player w formie serialu [zwiastun]

Film „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” trafił do kin w drugiej połowie roku, gdy mogliśmy jeszcze gościć na salach. Od grudnia 2020 roku można go było obejrzeć za opłatą na Player.pl, a już wkrótce pojawi się także jego rozbudowana wersja w formie serialu. Mini-seria będzie liczyć cztery odcinki, więc zakładając, każdy z nich potrwa minimum 40 minut, to mniej więcej o tyle dłużej potrwa historia na małym ekranie, ponieważ czas trwania filmu wynosiło koło 117 minut.

Sam film został bardzo dobrze odebrany przez widownię i oceniony przez krytyków. Twórcom udało się wiarygodnie, przekonująco i dobitnie pokazać historię oskarżonego o gwałt i zabójstwo Tomasza Komendy, który spędził 25 lat w więzieniu pomimo niesprawiedliwego wyroku – był bity, zastraszany i poniżany. Dopier po wielu latach pojawili się policjanci i prokurator, którzy wbrew panującej opinii dostrzegli nieprawidłowości i postanowili wznowić śledztwo. Odkrycia, których dokonali, pozwoliły uniewinnić Tomasza Komendę.

