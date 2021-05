Spotify coraz mocniej inwestuje w podcasty. Nowa opcja jest na wagę złota!

Zobacz też: Muzycy obawiają się nowej technologii Spotify. My też powinniśmy

Udostępnianie podcastu Spotify: szybciej i do momentu, który chcemy komuś zaprezentować

Dotychczasowe udostępnianie audycji nie było specjalnie trudne, ale jeżeli chcieliśmy odesłać znajomych do konkretnego fragmentu – pojawiały się schody. Włącz, przewiń – nie za blisko, nie za daleko. Teraz ten problem odchodzi w zapomnienie, dzięki nowemu przyciskowi udostępniania pozwalającego podzielić się nie tylko odnośnikiem do podcastu, ale także do jego konkretnego fragmentu. Osoby które otrzymają link mogą kliknąć i… słuchać dokładnie od tego momentu, do którego im wysłaliśmy odnośnik.

Zobacz też: Zmiany w Spotify. Zarządzanie zapisaną muzyką będzie teraz dużo łatwiejsze

Niby banał — ale przyzwyczajenia z YouTube’a gdzie można odnieść się od razu do konkretnego momentu bez konieczności pisania całej instrukcji robią swoje. Wygoda rozleniwia, a teraz może rozleniwiać także w Spotify. To szczególnie istotne przy dłuższych audycjach — takich trwających nawet po kilka godzin, w których poruszane są najrozmaitsze tematy. W ten sposób można wygenerować nie tylko szybkie linki dla znajomych, ale w przypadku tworzenia notatek nie trzeba już bawić się w screeny i opisy — wystarczą linki. Niby nic wielkiego, ale jedna ogromna rewolucja dla wszystkich aktywnie słuchających audycji za pośrednictwem platformy.