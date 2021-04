Spotify pracuje nad odtwarzaczem do samochodu

Pierwsze wzmianki o odtwarzaczu Spotify pojawiły się jeszcze w połowie 2019 roku ale firma oficjalnie powiedziała wtedy, że nie planuje wprowadzić takiego urządzenia do sprzedaży. Nie oznacza to jednak, że prace nad tego typu urządzeniem się zakończyły. Wręcz przeciwnie, cały czas trwają, a „Car Thing” ewoluuje i staje się coraz bardziej zaawansowany. Najnowsze rendery odkryte w samej aplikacji Spotify przez Steve’a Mosera wskazują na znacząco zmieniony design z dużym wyświetlaczem, fizycznymi przyciskami i pokrętłem. Trudno powiedzieć, czy takie urządzenie trafi do sprzedaży, bo raczej trudno oczekiwać aby miało cieszyć się popularnością.

W czasach Android Auto i Apple Car Play, gdy każdy z nas ma smartfona z dużym wyświetlaczem, wprowadzanie dedykowanego urządzenia tylko do Spotify nie ma raczej szans powodzenia. Owszem, takie urządzenie mogłoby pełnić też inne funkcje, jak np. nawigacji satelitarnej dzięki współpracy z Waze, ale to nadal nie jest nic czego nie potrafiłby przeciętny smartfon. Chyba, że chodzi tylko o to wielkie pokrętło, którym będzie można regulować głośność ;-).

Spotify szykuje też płatne podcasty

Już teraz podcasty na Spotify cieszą się sporą popularnością, ale wygląda na to, że firma zamierza znacznie mocniej zainwestować w ten segment rynku audio i czerpać z niego dodatkowe korzyści. W kodzie aplikacji znalazły się odniesienia, które wskazują na rychłe wprowadzenie opłat za poszczególny podcasty. Autorzy będą mogli pobierać dodatkowe płatności nie tylko za całą swoją twórczość, ale również za poszczególne odcinki. Będzie to oczywiście opłata dodatkowa, poza abonamentem za dostęp do muzyki, z którego Spotify będzie zapewne pobierać jakąś prowizję i generować dodatkowe zyski. W przygotowaniu jest też funkcja komentarzy, tworzona również z myślą o podcastach jako forma interakcji autorów ze swoimi słuchaczami.

źródło: MacRumors