Nowości w aplikacji Spotify. Twórcy upraszczają nawigację i zmieniają stronę główą

Spotify wkrótce będzie jeszcze bardziej spersonalizowane. Firma zapowiada szereg zmian dla aplikacjach na Androida oraz iOS

Ekran główny aplikacji już teraz stara się podrzucić nam możliwie jak najwięcej elementów, które lubimy. Wkrótce będą jeszcze bardziej dostosowane do naszych gustów. Kilka stuknięć w ekran zabierze nas do wehikułu czasu i zestawu utworów których słuchaliśmy dawniej, a teraz o nich zapomnieliśmy. Nareszcie też wybierając tytuł utworu widoczny na ekranie głównym wystarczy wskazać go, a piosenka zostanie automatycznie odtworzona – bez dodatkowego przekierowywania nas do widoku listy odtwarzania czy strony singla/albumu, na którym takowy jest dostępny.

Podcasty rosną w siłę — Spotify doskonale zdaje sobie z tego sprawę i regularnie dba o to, by możliwie je jak najbardziej eksponować. W nowej wersji strony startowej użytkownicy w sekcji „dzień dobry” mogą liczyć na szybki dostęp zarówno do rozgrzebanych odcinków, jak i najnowszych odcinków obserwowanych audycji. Te oznaczane będą niebieską kropką.

Jedną z nowości będą też informacje o nowych treściach stworzonych przez artystów, których lubimy. Jeżeli dobrze rozumiem — nie trzeba będzie ich „śledzić” w usłudze (co gwarantuje wiadomości e-mail i powiadomienia o nowych wydawnictwach), ale jeżeli kogoś regularnie słuchamy, to platforma i tak poleci nam jego nowe utwory.

Nowości już wkrótce. Użytkownicy mają otrzymać wszystkie te funkcje w ciągu najbliższego miesiąca

Tym razem bez rewolucji — a z całym zestawem usprawnień, które mogą uczynić korzystanie z aplikacji jeszcze wygodniejszym. Szczerze mówiąc — dla mnie personalizacja treści w Spotify jest pomyłką od kiedy pamiętam. Algorytmy zdecydowanie sobie nie radzą i mimo korzystania z usługi od wielu lat, nie odkryłem dzięki nim żadnych artystów którzy zostaliby ze mną na dłużej. Większość jest kompletnie nie trafiona, czasem bazująca na pojedynczych odsłuchaniach danego gatunku; inne są generyczne do bólu. Ale wszystkie zmiany na głównej stronie aplikacji brzmią dla mnie jak krok w lepszym kierunku.

