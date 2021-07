Nie dziwi mnie więc podejmowanie kolejnych prób przez mniejszej lub większe firmy, by pozwolić nam nad tym wszystkim zapanować. Wszyscy (nie) pamiętamy Ping, czyli muzyczny serwis społecznościowy Apple, który powstał jeszcze za Steve’a Jobsa, czy jego późniejsze odpowiedniki wewnątrz Apple Music. Spotify, polegające na playlistach chyba w każdym aspekcie swojego istnienia, powinno było zrobić coś innego już lata temu, ponieważ cotygodniowe odświeżanie playlisty to zbyt niska częstotliwość, a i taka forma podawania całej listy nowości może nie do końca odpowiadać użytkownikom. Przeglądanie jej nigdy nie było szczególnie wygodne, a odsłuchiwanie całości rzadko wchodzi w grę. TIDAL ma podobną taktykę opartą o playlisty, więc sytuacja nie jest szczególnie bardziej korzystna.

Spotify bardziej polskie niż kiedykolwiek wcześniej [wywiad]

Dlatego już jakiś czas temu zaznaczałem w jednym ze swoich tekstów, że opcja obserwowania wykonawców w Spotify powinna dawać większe możliwości, niż na to pozwala serwis. Na pewno nie byłem i nie jestem jedynym użytkownikiem usługi, któremu marzył się jeden strumień (feed), na którym w kolejności chronologicznej wyświetlane będą nowe wydania obserwowanych przeze mnie wykonawców. To banalny, a jednocześnie najbardziej skuteczny sposób na bycie na bieżąco, bo jedno centralne miejsce z taką listą sprawi, że błyskawicznie można zorientować się, co przegapiliśmy, a co ewentualnie pojawi się wkrótce (jeśli zaplanowane są jakieś premiery).

Spotify wprowadza sekcję „Co nowego” – wszystkie nowości w jednym miejscu