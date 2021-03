Zobacz też: Nowości w aplikacji Spotify. Twórcy upraszczają nawigację i zmieniają stronę główą

Wczorajsze zapowiedzi zmian w Spotify na urządzeniach mobilnych mają sprawić, że korzystanie z najpopularniejszego serwisu muzycznego ma być jeszcze bardziej intuicyjne dostarczając użytkownikom spersonalizowanych treści. Być może zmiany te rzeczywiście odbiją się na poprawnym sugerowaniu muzyki na podstawie tego, czego słuchamy. Firma nie zapomina jednak o posiadaczach komputerów, którzy swoich ulubionych utworów słuchają z poziomu przeglądarki i dedykowanej aplikacji na Windows i MacOS.

Zmiany jakie zachodzą w komputerowej aplikacji Spotify są tożsame z tym, co obecnie oferuje wersja odtwarzacza w przeglądarce. Największą rzucającą się w oczy nowością jest przesunięcie paska wyszukiwania. Z małego okienka umieszczonego na górze aplikacji przeniesiono go do panelu bocznego i obdarzono własną ikonką. Co prawda wyszukiwanie utworów, playlist i artystów wymaga teraz dodatkowe kliknięcia, ale w zakładce Szukaj znalazły się dodatkowe udogodnienia. Tu tu znajdziecie swoje ulubione gatunki oraz możliwość przeglądania wszystkich działów — od podcastów, poprzez nowe wydania ulubionych zespołów, a na personalizowanych playlistach kończąc.

Nowe Spotify na komputery. Zmiany w odtwarzaczu na Windows i macOS

Spotify na komputerach to teraz także odświeżona Biblioteka umożliwiająca szybkie przeglądanie utworzonych playlist, zachowanych albumów, utworów, podcastów. Samo zarządzanie playlistami również zostało usprawnione. Możecie dodawać do nich własne notatki, obrazki, uzupełniać je o kolejne utwory z wykorzystanie funkcji „przeciągnij i upuść” lub za pomocą pola wyszukiwania, które będzie pojawiało się automatycznie w widoku listy. W aplikacji pojawią się nowe opcje sortowania list i utworów, wygodna edycja kolejki oraz ostatnio odtwarzanych plików. Także pobieranie piosenek stanie się łatwiejsze — za sprawą widocznego przycisku pobierania. Spotify na komputery otrzymało też nowe skróty klawiszowe ułatwiające nawigację po odtwarzaczu z pomocą samej klawiatury. Pełną ich listę znajdziecie w menu wywoływanym po naciśnięciu kombinacji Control + ? (Windows) i Command + ? (macOS).

Na odświeżone Spotify na komputerach musicie jednak poczekać. Aktualizacja odbywa się po stronie serwerów. Pełne udostępnienie nowych funkcji i odświeżonego interfejsu zajmie do kilku tygodni. W międzyczasie możecie korzystać z nich w webowej odsłonie odtwarzacza, choć i w tym przypadku nie ma jeszcze wszystkich nowych narzędzi.