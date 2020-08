Jaki jest sens tego, że na Spotify są niepełne albumy?

Kiedy to odkryłem, zacząłem szukać przyczyny takiej sytuacji. Najpierw sprawdziłem kto stoi za wrzuceniem tego albumu na Spotify – w tym przypadku było to AMF Records, ta sama firma, która wydała oryginalną płytę. Nie powinno więc być więc żadnych braków wynikających z problemów licencyjnych. W dalszej kolejności porównałem Spotify z konkurencyjnymi serwisami. I o ile w YouTube Music sytuacja się powtórzyła (brak tych samych dwóch numerów), tak dziwnym trafem w Apple Music znajdowała się już cała płyta. Poszukałem więc, czy taka sytuacja powtarza się z jakimkolwiek innym albumem. Daleko nie musiałem szukać, bo chociażby na pierwszej płycie Santa Cruz, Screaming for Adrenaline, brak było mojego ulubionego Standing at the Crossroads. Nie był to więc przypadek pojedynczej, leniwej wytwórni.

Czemu na Spotify (i innych platformach) znajdują się niepełne albumy?

Szczerze? Nie mam pojęcia. W bibliotece Spotify jest bowiem miejsce na tak dużo śmieci, ile tylko można sobie wyobrazić. Jeden album potrafi być wrzucony 5 razy – raz w „normalnej” formie, raz w wersji deluxe z jakimiś demami i nagraniami life (jakby to świadczyło o „deluxe”), raz w formie z komentarzem, raz w formie instrumentalnej i kilka lat później jako reedycja na X lecie wydania z obowiązkowymi remasterami. Jedynym efektem, jaki osiągają takie manewry jest to, że moja automatycznie generowana playlista jest zaśmiecana przez badziew, który muszę odklikiwać. Z drugiej strony natomiast na Spotify wciąż brakuje wielu ważnych albumów, i (jak widać) nawet w tych co są już na platformie widnieją trudne do wyjaśnienia „dziury”.