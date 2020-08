Mój stosunek do Spotify najprościej można określić mianem „love-hate relationship”. Z jednej strony serwis pozwala na legalny i bardzo przystępny cenowo dostęp do twórczości większości zespołów których słucham, w tym praktycznie wszystkich nowych wydawnictw. Z drugiej – lista rzeczy, które w serwisie są do poprawy jest bardzo długa, zaczynając od dramatycznie niskich stawek dla muzyków, przez niepełne albumy, a na braku niektórych funkcji np. na PC kończąc. Jednak zmiany w którymkolwiek z tych obszarów są… mało prawdopodobne, jeżeli ująć by to w delikatnych słowach. To, co jednak jest możliwe do zmiany i czego (moim zdaniem) Spotify bardzo potrzebuje to zmiana w jednym kluczowym obszarze.

Interfejs Spotify to bałagan, który ciężko okiełznać

Jeżeli ktoś, tak jak ja, przesiada się z dedykowanej aplikacji muzycznej na Spotify, może doznać niezłego szoku. Oto bowiem wcześniej interfejs programu, z którego się korzystało, koncentrował się na muzyce i TYLKO na muzyce. Jeden klik i miałeś dostęp do wszystkich swoich wykonawców posortowanych alfabetycznie (przynajmniej ja używałem zawsze takiego widoku). Następnie miałes albumy posortowane latami wydania i finalnie – utwory. Wybranie konkretnego kawałka zajmowało mi kilka sekund, wszystko było proste jasne i przejrzyste. W przypadku Spotify jest dokładnie na odwrót. Wchodzisz do aplikacji, gdzie wita cię taki interfejs: