Polacy uwielbiają polską muzykę – Podsiadło znalazł swojego pogromcę!

Kogo Polacy najczęściej słuchają na Spotify? Oto podsumowanie 2019 roku w Polsce i na świecie

Jednak rankingi i infografika to nie wszystko, co Spotify przygotowało na tę okazję. Serwis ma też w zanadrzu naprawdę fajną Muzyczną Mapę Świata, na której możecie przyjrzeć się wybranym lokalizacjom i listom najpopularniejszych w tych regionach utworów. W przypadku Polski, możecie sprawdzić, co najczęściej odtwarzane jest przez użytkowników Spotify w Gdańsku, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie oraz w Katowicach. Dla każdej z miejscowości przygotowano dedykowaną playlistę, która obejmuje aż setkę najpopularniejszych utworów utworów.