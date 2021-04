Spotify będzie wszędzie, nawet…w Facebooku. To recepta na sukces?

Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer walczą pomiędzy sobą na bardzo trudnym polu. Jak bowiem przekonać do siebie użytkowników, jeżeli główne danie, które stanowi centrum ich biznesu, czyli biblioteka muzyczna, jest praktycznie takie samo u wszystkich. Myślę, że gdyby odrzucić na bok przyzwyczajenie odnośnie interfejsu, mógłbym zmieniać serwis streamingowy co miesiąc i we wszystkich mógłbym słuchać swojej ulubionej muzyki i natknąłbym się na te same ograniczenia i problemy . Niektórzy starają się na tym rynku wybić jakością oferowanej muzyki, inni – integracją z ekosystemem producenta, a jeszcze inni, jak Spotify, integracją ze wszystkimi innymi produktami i usługami. Spotify możemy bowiem obsługiwać przez Discorda, Mapy Google czy usługę Windows Twój Telefon. Teraz przyszła kolej na integrację z… Facebookiem.