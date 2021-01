Spotify dobierze muzykę do humoru – a odczyta go z naszego głosu?

Podsłuchiwanie i ocena „emocjonalnego stanu rozmówcy” mogą być narzędziami, które pomogą platformie lepiej dopasować się do naszego humoru i wybrać platformie kolejną piosenkę, którą nam podrzuci. Pytanie tylko, czy kiedy będziemy smutni Spotify próbowałoby nas… rozweselić? Czy może wręcz przeciwnie — dać coś, co idealnie współgra z naszym dzisiejszym nastawieniem do świata, potencjalnie pogłębiając ten stan? Szczerze mówiąc – każda z tych opcji brzmi dla mnie… dramatycznie źle.

Ale nasłuchiwanie humoru to jeszcze nie wszystko. Patent opisuje także możliwość wykrywania w ten sposób gdzie znajduje się użytkownik, ile osób jest dookoła itd. — i brzmi to dla mnie co najmniej przerażająco. Sam w życiu nie przyznałbym aplikacji pokroju Spotify dostępu do mikrofonu, by ta mogła mi celniej serwować muzykę. Brzmi to jak niesmaczny żart. I można dyskutować że ludzie i tak chętnie takie dane oddają (czy to smart głośnikom, czy innym sprzętom reagującym na głos użytkowników), ale to wygląda co najmniej… dziwnie. I ani trochę mnie potencjalne korzyści nie zachęcają.

Warto jednak mieć na uwadze, że póki co mowa o patencie. Kiedy (i czy w ogóle) Spotify zdecyduje się z niego skorzystać, nie wiadomo.