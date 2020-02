Spotify chce doceniać autorów piosenek, nie tylko wykonawców. Nowa funkcja zapozna was ze świetnymi tekściarzami

Spotify tym razem wyciąga rękę w stronę autorów tekstów piosenek. Zaprezentowano wersję beta stron autorów, nowy sposób udostępniania utworów oraz odkrywania. Spotify zaznacza, że chce umożliwić artystom i fanom lepszy sposób na zapoznanie się z twórczością danych osób. Dzięki nowej opcji przy piosenkach będziemy mogli przejść nie tylko do profilu wykonawcy czy współwykonawców, ale i do osób, które dany utwór napisały. To z pewnością pomoże ciekawskim odkryć wielu nowych artystów.

Spotify chce promować autorów tekstów

Autorzy tekstów będą mieli do dyspozycji strony, na których znajdą się listy utworów, które napisali oraz artyści, z którymi najczęściej współpracują. Link do podstrony można oczywiście udostępnić na mediach społecznościowych, aby ułatwić fanom dostęp do zbioru własnej twórczości.

Nie zabraknie również dedykowanych list odtwarzania. Aplikacja stworzy wygodne playlisty, na których znajdą się piosenki, które napisali nasi ulubieni autorzy. Playlisty będzie można wyszukiwać i śledzić jak wszystkie dotychczasowo stworzone. Dzięki temu wielu słuchaczy będzie mogło poszerzyć swoje muzyczne horyzonty, odkrywając kolejne piosenki, które mogłyby przypaść im do gustu.

W wersji beta powstały strony artystów takich jak: Meghan Trainor, Fraser T Smith, Missy Elliot, Teddy Geiger, Ben Bilions czy Justin Tranter. Na ten moment strony obsługiwane są przez wydawców we współpracy ze Spotify i samymi autorami. Już teraz można zgłosić się przez formularz, który pozwoli twórcom tworzyć własne podstrony. Spotify wychodzi na przeciw artystom, chcąc współpracować z nimi w trakcie rozwoju tej usługi.

Źródło: Spotify