Mobilna aplikacja Spotify na iOS wygląda teraz dużo ładniej

Usprawniony interfejs z nowymi wzorami ikon to to, co jest w tej aktualizacji najważniejsze. Tym razem nie mamy co liczyć na świeże opcje czy ogromne zmiany dotyczące samego słuchania muzyki. Spotify postawiło przede wszystkim na estetykę. Zmian nie ma zbyt wiele, ale są zauważalne wręcz na pierwszy rzut oka. Żaden ze stałych użytkowników na pewno nie przeoczy tej aktualizacji. Otrzymają ja rzecz jasna zarówno posiadający wersję premium jak i ci bez subskrybcji.

Na pierwszy ogień poszła ikonka odtwarzania losowego. Zielone „shuffle play” tylko czeka na wciśnięcie przez tych, którzy lubią być zaskakiwani kolejnymi utworami. Uproszczono nawigację. Funkcje „polub”, „odtwórz” i „pobierz” są teraz wyświetlane w jednym rzędzie w środkowej części ekranu. Nową ikonkę otrzymało pobieranie muzyki bez użycia wi-fi, którą możemy już kojarzyć z podcastów.

Jak dodać własną muzykę do Spotify? Uzupełniamy bibliotekę streamingowego giganta

Zmienił się również wgląd playlist. Dzięki tej aktualizacji okładki utworów są wyświetlane we wszystkich widokach aplikacji (poza widokiem „album”). Faktycznie ułatwia to znajdowanie piosenek na własnych listach, jeśli mamy rozbudowana pamięć wzrokową i czasami dużo łatwiej jest nam skojarzyć znajomą okładkę niż tytuł czy nawet wykonawcę. Wygląda to całkiem estetycznie, nie zaburza mi żaden sposób pełnego odbioru – jestem na tak!