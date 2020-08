Dorobią klucz do zamka na podstawie dźwięków, które nagrają dyktafonem ze smartfona

Czy to oznacza, że SpiKey jest formą ataku nie do pobicia, przed którą żaden z potencjalnych narażonych nie może się uchronić? Na szczęście — nie. Skoro wszystko bazuje na dźwiękach, to wystarczy tylko sprawić, by aplikacja pogubiła się w tym, co się dzieje — można spróbować zagłuszyć dźwięki, można wkładać nierównomiernie, albo przed otwarciem trochę wsuwać i wysuwać; modyfikacja szybkości wkładania pewnie też nie będzie tutaj bez znaczenia. Na tę chwilę metoda ataku brzmi niezwykle abstrakcyjnie, ale i najzwyczajniej w świecie… przerażająco!

Źródło