Spieszcie się kupować drony. Może ich zabraknąć

Ograniczenia sprzedaży dronów poza Chiny

Według doniesień agencji Reuters, Chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło wprowadzenie ograniczeń dotyczących sprzętu, w tym niektórych dronów, systemów, laserów oraz silników do dronów, które mają wejść w życie 1 września. Nowe przepisy będą miały na celu kontrolę eksportu tych zaawansowanych technologicznie produktów. Co istotne, ograniczenia obejmą również niektóre drony przeznaczone do celów cywilnych, które będą wykluczone z możliwości wykorzystania w celach wojskowych. Celem tych działań jest ochrona bezpieczeństwa narodowego oraz zainteresowań państwa.

Dlaczego Chiny wprowadzają ograniczenia w sprzedaży dronów?

Decyzja ta wynika z obaw związanych z konfliktem Rosji na Ukrainie, ponieważ istnieje ryzyko, że niektóre cywilne drony mogą być wykorzystane do celów wojskowych. Dlatego podjęto kroki mające na celu kontrolowanie wywozu tych zaawansowanych technologicznie produktów, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji i zapewnić ochronę interesów kraju. Rzecznik ministerstwa tak skomentował tę sprawę: "Rozszerzenie zakresu kontroli dronów przez Chiny jest ważnym środkiem zademonstrowania naszej odpowiedzialnej postawy w dążeniach do globalnych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa i utrzymania pokoju na świecie."

Jakie drony będą kontrolowane?

Według przedstawicieli Chińskiego Ministerstwa Handlu, którzy zostali zacytowani przez agencję Associated Press, istnieje stale rosnące ryzyko wykorzystania cywilnych bezzałogowych statków powietrznych o dalekim zasięgu do celów wojskowych. W związku z tym, wprowadzone ograniczenia w eksporcie będą dotyczyć tych dronów, które spełniają określone kryteria. Są to drony, które mogą latać poza zasięgiem wzroku operatora lub pozostawać w powietrzu przez dłuższy czas niż 30 minut, ważą ponad 7 kg oraz posiadają zdolność zrzucania przedmiotów. Celem tych ograniczeń jest kontrola eksportu zaawansowanych technologicznie dronów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i być wykorzystywane w celach militarnych.

