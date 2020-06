To nie nowy Spider-Man na PS5, a rozszerzona edycja gry z PS4

Nie da się ukryć, że jedną z najważniejszych gier wczorajszej prezentacji poświęconej PlayStation 5 była Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Chyba wielu z Was czeka na kontynuację przygód człowieka pająka, który dzięki studiu Insomniac Games trafił na konsolę PlayStation 4 i szybko zyskał przychylność recenzentów i graczy. Trailer nie do końca zdradzał, czy będziemy mieć do czynienia z kontynuacją, czy samodzielną, odrębną grą, w której gracze pokierują losami drugiego człowieka pająka. Tego bohatera mogliście już poznać przy okazji Marvel’s Spider-Man.

Dziś Sony postanowiło zabrać głos w sprawie i rozwiać wszelkie wątpliwości. Część z Was będzie zawiedziona, część rozbawiona, a część lekko poirytowana. Ja należę do tej drugiej grupy, bo już podczas oglądania wczorajszego materiału miałem przeczucie, że Marvel’s Spider-Man Miles Morales będzie co najwyżej dodatkiem. Po wyraźnym komentarzu, że będzie to nowa przygoda od Insomniac Games wielu myślało, że to Spider-Man 2 — nic bardziej mylnego.

Jak podaje The Telegraph Sony potwierdziło, że Marvel’s Spider-Man Miles Morales to odświeżony, ulepszony i wzbogacony o fabularne rozszerzenie Marvel’s Spider-Man. W grze, oprócz samego dodatku z nowym człowiekiem pająkiem, nie zabraknie usprawnień i technologii oferowanych przez PlayStation. Można więc spodziewać się poprawionej grafiki, mechaniki, czy oprawy dźwiękowej wykorzystujących 3D Audio. Więcej szczegółów na temat nowości, jakie pojawią się w Marvel’s Spider-Man Miles Morales poznamy w kolejnych miesiącach. Sama gra pojawi się w sprzedaży po premierze konsoli, która wciąż planowa jest na tegoroczny okres świąteczny.

Jednak niesmak po wczorajszej prezentacji pozostaje. Pozostaje też pytanie, co z dotychczasowymi graczami, którzy Marvel’s Spider-Man zdążyli już ograć na swoich konsolach PlayStation 4. Przedstawiciele Microsoftu mówią wprost o cross-genowych grach first party i pochodzących od innych twórców. Sony nabiera wody w ustach i nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat ewentualnej możliwości zagrania w swoje ulubione tytuły z obecnej generacji na PlayStation 5. Wcale bym się nie zdziwił gdyby ci zostali z niczym i musieli zakupić grę jeszcze raz, tym bardziej, że materiały prasowe przedstawiają Marvel’s Spider-Man Miles Morales jako tytuł wyłącznie na konsolę następnej generacji bez informacji, czy będzie możliwość zagrania w nią, gdy ma się już zakupionego Spider’a w wersji na PlayStation 4.