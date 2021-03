Spider-Man 3 może być najlepszym filmem w trylogii. Najnowszy przeciek przywraca nadzieje

Aż trzech Spider-Manów w Spider-Man: No Way Home?

Dotychczasowe przecieki uczyniły trzeci film o Spider-Manie z Tomem Hollandem najbardziej wyczekiwaną przeze mnie produkcją MCU. Wszystko dlatego, że nareszcie fabuła nie będzie podyktowana w dużej mierze wydarzeniami w całym uniwersum, ale istotnym elementem historii będą typowo pajęcze sprawy. Bo czy w jakikolwiek inny sposób można by skomentować możliwość pojawienia się aż dwóch poprzednich wersji Spider-Mana, które mieliśmy okazję oglądać na dużym ekranie? Powrót Peterów Parkerów Tobey Maguire’a oraz Andrew Garfielda to nie lada wydarzenie, ponieważ były to postacie z filmów Sony, do których Marvel nie miał dostępu. Zamiast całkowicie przekreślać wcześniejsze filmy, Sony i Marvel wykorzystają ich istnienie tworząc multiwersum.

Na temat ponownego wcielenia się w Spider-Mana przez Tobey Maguire’a i Andrew Garfielda pojawiało się wiele plotek, pogłosek i przecieków, ale ani Marvel, ani Sony nie potwierdziło tych rewelacji. Nadal utrzymywane jest, że do takiej sytuacji nie dojdzie, a Tom Holland – nomen omen znany ze zdradzania poufnych informacji o fabule filmów – zaprzeczał angażowi poprzednich Spider-Manów w nowej produkcji. Pytany o to wprost mówił, że nie widział na planie Maguire’a i Garfielda, ale wiemy, że to może być tylko zasłona dymna.

Andrew Garfield i Tobey Maguire w Spider-Man: No Way Home

The gifts given to the #SpiderManNoWayHome film crew include several references to Andrew Garfield & Tobey Maguire's Spider-Man films. The suit from TASM1 is used on a shirt, and the Raimi Spider-Man font is used on a card (graphic via: @EARTH_96283) pic.twitter.com/RxOTYliiat — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) March 26, 2021

Tym bardziej, że członkowie ekipy produkcyjnej mieli otrzymać garść gadżetów, wśród których zauważono koszulkę z obrazkiem przypominającym Spider-Mana Andrew Garfielda – strój i poza na to bowiem wskazują. Co więcej, na grafice zauważono zastosowanie czcionki, której używano w filmach Sama Raimiego. Same dobre wieści, choć podobno użyte zdjęcie, o którym wspomniałem, miało być fotografią cosplayera – co najmniej dziwne. Z drugiej zaś strony ostatnie tygodnie miały przynieść wieści o obecności dublera Andrew Garfielda na planie „Spider-Man: No Way Home”.

Premiera „Spider-Man: No Way Home” zaplanowana jest na 17 grudnia i choć kilka filmowych produkcji MCU doczekało się przesunięcia terminu premiery, to chyba nie dotknie to przygód Człowieka Pająka.