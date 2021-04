Warto tu jednak przypomnieć, że podobnie jak w zeszłym miesiącu na tak dobry wynik i miejsce T-Mobile złożyła się relatywnie mała liczba testów i obecność w pierwszej dziesiątce dostawców tylko w dwóch województwach – w łódzkim na pierwszym miejscu i w mazowieckim na trzecim.

Prędkość internetu światłowodowego FTTH

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania

[Mb/s] Prędkość wysyłania

[Mb/s] PING

[ms] Liczba testów 1 Netia 180,5 51,4 11 31 tys. 2 Orange 180,1 66,5 10 255 tys. 3 INEA 175,8 183,6 9 99 tys. 4 T-Mobile Stacjonarny 144 51,4 15 27 tys.

Istotnie zmieniła się za to kolejność w przypadku rankingu z pomiarów internetu światłowodowego FTTH. Do tej pory pierwsze miejsce okupowane było tutaj przez operatora INEA. W marcu natomiast ten wielkopolski operator spadł na trzecie miejsce, wyprzedziła go Netia, która wskoczyła na fotel lidera z wynikiem przekraczającym już 180 Mb/s średniej prędkości przy pobieranych danych i Orange z nieco gorszym wynikiem na drugim miejscu.

Prędkość internetu mobilnego

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania

[Mb/s] Prędkość wysyłania

[Mb/s] PING

[ms] Liczba testów 1 T-Mobile 43,4 9,6 30 51 tys. 2 Orange Mobile 37,2 10 29 65 tys. 3 Play 33 9,3 35 75 tys. 4 Plus 27,9 9,2 40 62 tys.

Przechodzimy już do rankingu z pomiarów jakości i prędkości sieci mobilnych. W pierwszym zestawieniu, uwzględniającym jeszcze roaming krajowy Play – pierwsze miejsce zajmuje T-Mobile z wynikiem przekraczającym 40 Mb/s drugi miesiąc z rzędu. Dalej mamy Orange z wynikiem 37,20 Mb/s, a na trzecim Play – 33 Mb/s. Plus jeszcze poniżej 30 Mb/s, średnia prędkość przy pobieranych danych u tego operatora wyniosła w ubiegłym miesiącu prawie 28 Mb/s.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania

[Mb/s] Prędkość wysyłania

[Mb/s] PING

[ms] Liczba testów 1 T-Mobile 43,4 9,6 30 51 tys. 2 Orange Mobile 37,2 10 29 65 tys. 3 Play 34,5 9,7 34 71 tys. 4 Plus 27,9 9,2 40 62 tys.

W przypadku wyników bez uwzględniania pomiarów dokonywanych w roamingu krajowym Play, średnia prędkość u tego operatora rośnie do 34 Mb/s. Warto tu zaznaczyć, że już tylko 4 tys. pomiarów robionych jest w roamingu krajowym.

Szybkość internetu w nowszych smartfonach

Na koniec wspomniana na początku ciekawostka, w więc dane odnoszące się do prędkości w nowszych smartfonach. Niestety możemy tu odnieść się tylko do smartfonów z Androidem, bo iOS jest tu zbijany w jedne statystyki, podobnie zresztą jak ma to miejsce w danych w Google Analytics.

System operacyjny Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Android 11 53 11,1 31 Android 10 36 9,7 33 Android 9 30,7 9,1 34 iOS 44,1 9,4 34 Pozostałe 21 8,4 36

Smartfony z najnowszym systemem Android 11, które stanowią w testach już 14,9% wszystkich smartfonów z Androidem, osiągnęły średni wynik prędkości pobieranych danych o 52% wyższy niż średnia wszystkich pozostałych urządzeń mobilnych. Urządzenia z iOS miały nieco gorszy wynik, a smartfony z Androidem 10 i Androidem 9 już znacznie odstawały od tych z najnowszym system Android 11.

Źródło: SpeedTest.pl

