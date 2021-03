E-paragony na telefon lub adres e-mail

Zanim przejdziemy jednak do Sparka, słów kilka o rzeczonych e-paragonach. W sklepach czy u usługodawców wyposażonych w kasy online będzie możliwość wydawania e-paragonów na życzenie klienta. Wiązać się to będzie jednak z koniecznością podania sprzedawcy adresu e-mail czy numeru telefonu, na który ten e-paragon będzie wysyłany. Problem w tym, że kasy online tej funkcjonalności jeszcze nie mają, no i wchodzą tu kwestie ochrony prywatności – nie każdy, kto chce otrzymywać e-paragony będzie w imię tego chętnie podawał te dane.

Będzie to też niewygodne i czasochłonne. Zakładamy, że płacimy za zakupy Apple Pay czy Google Pay, co zajmuje kilka sekund, gdy zechcemy otrzymać e-paragon, musimy podać adres e-mail (czasem to będzie trudne przy skomplikowanych adresach) lub numer telefonu – wprowadzenie danych i wysłanie, zajmie kilka razy więcej czasu niż samo płacenie.

Spark – płatności smartfonem i e-paragony w jednym

Cezary Pierzan, prezes Platformy Detalistów:

Pierwsze e-paragony już zostały wydane konsumentom, co stanowi historyczny moment dla polskiego handlu. Na powszechnej dostępności cyfrowych dowodów zakupu skorzystają zarówno konsumenci, jak i biznes, niezależnie od skali prowadzonej działalności. Firmy mogą liczyć na usprawnienie obsługi, redukcję kosztów, a także wzrost zadowolenia i lojalności swoich klientów. Płatności mobilne, stanowiące część naszego systemu, dopełniają model całkowicie bezkontaktowych transakcji, które – szczególnie dzisiaj, w czasie zagrożenia epidemicznego – zwiększają higienę i bezpieczeństwo codziennych zakupów. Jednocześnie realizujemy prace nad rozwojem sieci akceptacji dla Spark w handlu tradycyjnym, jak i w e-commerce.

Spark rozwiązuje te problemy. Łącząc płatności smartfonem z automatycznym zapisaniem e-paragonów w jednej aplikacji. Co ciekawe, aplikacja ta dostępna jest zarówno na smartfony z Androidem na pokładzie, jak i iOS.

Płatności NFC na iPhone?

Pewnie zadajecie sobie pytanie, jak to możliwe, że można płacić iPhonem za zakupy w sklepie aplikacją inną niż Apple Pay, równie dobrze można by było instalować na nich Google Pay. To było moje pierwsze pytanie, które zrodziło mi się w głowie, kiedy napisali do mnie twórcy tego rozwiązania. Zapytałem więc najpierw ich o tę kwestię.

W odpowiedzi uzyskałem następujące informacje:

Platforma Detalistów wyposaża placówki handlowe w chipy NFC Spark, dzięki którym sprzedawcy są identyfikowani przez kupującego, a sam proces związany z płatnością i wydaniem paragonu elektronicznego odbywa się przy użyciu urządzenia mobilnego klienta. Dziś użytkownik, po uprzednim zainstalowaniu aplikacji mobilnej Spark i dodaniu do niej dowolnej karty bankowej, zbliża swój smartfon do symbolu Spark w sklepie lub innym punkcie usługowym i otrzymuje w aplikacji informację na temat swojej transakcji (zdecydowana większość urządzeń Android nie wymaga wcześniejszego, ręcznego otwarcia aplikacji, funkcja ta pojawi się również na telefonach iPhone powyżej modelu XS). Po zatwierdzeniu płatności (lub bez zatwierdzania w trybie Spark Express – dostępny w ustawienia aplikacji) jest ona realizowana z rachunku wskazanej karty, a w historii transakcji w aplikacji pojawia się elektroniczny paragon fiskalny.