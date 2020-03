Starlink może zarabiać 30 mld USD rocznie

SpaceX jest prywatną firmą i Elon Musk bardzo sobie ten fakt ceni. Nic nie zapowiada aby w najbliższym czasie chciał udać się na giełdę. bo wtedy musiałby oddać przynajmniej część władzy udziałowcom, a to mogłoby negatywnie wpłynąć na realizację jego pomysłów. Tym bardziej, że SpaceX nie potrzebuje w tej chwili dodatkowego finansowania. I to się raczej nie zmieni w najbliższej przyszłości, bo firma zarabia też całkiem sporo na swojej podstawowej działalności, którą jest wynoszenie ładunków w kosmos.

Na samym kontrakcie, w ramach którego już 20 razy poleciał z transportem towarowym na Międzynarodową Stację Kosmiczną na zlecenie NASA zarabia kilka miliardów USD. Choć może zarabia to złe określenia, osiąga tego rodzaju przychody, ale nie wiemy na ile jest to zyskowna transakcja. Nie może być chyba jednak źle skoro spółka cały czas się rozwija i dużo inwestuje między innymi w projekt Starship, który powstaje w Boca Chica w Teksasie. Szacuje się, że SpaceX może mieć przychody rzędu nawet 3 mld USD rocznie, co nie jest może rewelacyjnym wynikiem, ale należy pamiętać, że tak naprawdę wykonuje około 20 lotów w ciągu roku, gdzie koszt każdego to około 60 mln USD. Jest zatem spory potencjał do zarobku.