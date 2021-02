Misja Inspiration4 ma zwrócić uwagę na to jak ludzie potrafią czynić dobro, dlatego sam Jared przekaże 100 mln USD na pomoc dla szpitala dziecięcego St. Jude Children’s Research Hospital, a jedną osobę która z nim poleci wybierze ze wszystkich, którzy ofiarują na rzecz szpitala przynajmniej 10 USD. W ten sposób chce zebrać przynajmniej kolejne 200 mln USD, które przyczynią się do poprawy jakości leczenia i opieki nad małymi pacjentami. Druga osoba została już wybrana, jej personaliów jeszcze nie znamy ale jest też w jakiś sposób związana z samym szpitalem, a czwartym członkiem załogi będzie przedsiębiorca, który wygra konkurs zorganizowany przez Shift4 Payments, firmę Isaacmana.

SpaceX planuje kilka misji załogowych

Jeśli wszystkie powyższe plany dojdą do skutku, podobnie jak misja dla NASA planowana na wiosnę i jesień 2021, to może okazać się, że na przestrzeni kilkunastu miesięcy, SpaceX wyśle na orbitę aż 5 kapsuł Crew Dragon. To nie lada wyczyn, a przecież to dopiero początek. Kilka miesięcy temu głośno było o tym, że Tom Cruise ma polecić na ISS i nakręcić częściowo w przestrzeni kosmicznej swój nowy film. Daty tej misji jeszcze nie znamy. Można też oczekiwać, że pojawi się znacznie więcej chętnych, aby podobnie jak w trakcie misji Inspiration4, spędzić na orbicie 2-4 dni w stanie nieważkości, okrążając całą planetę co 90 minut i napawając się jej widokiem. Przy rakietach i kapsułach wielorazowego użytku, ceny „biletów” mogą bardzo szybko spaść do „atrakcyjnych” poziomów, przynajmniej dla tej bogatszej części społeczeństwa.