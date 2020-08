Ponowne wykorzystanie pierwszego członu rakiety to niewątpliwie ogromne osiągnięcie Elona Muska, który od początku miał bardzo jasną wizję. Nikt poza nim nie sądził, że będzie to możliwe, a teraz dzięki temu SpaceX jest praktycznie bezkonkurencyjne cenowo. Przekłada się to na liczbę lotów i kontraktów, które zdobywa firma. Jeśli w tym roku wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Falcon 9 może odbyć nawet 25 misji, poprawiając rekordowy wynik z 2018 roku (21 misji, w tym jedna Falcona Heavy).

Spory w tym udział ma budowa konstelacji Starlink, która też jest pomysłem SpaceX i wymaga wysłania na orbitę tysięcy satelitów. Dzisiejszy jubileuszowy lot wyniesie na orbitę już 11. pakiet urządzeń Starlink, tym razem w liczbie 58. Dodatkowo znajdzie się tam też 3 satelity systemu SkySat. Dzięki ponownemu wykorzystaniu pierwszego stopnia rakiety nośnej (tzw. boostera) koszt lotu można bardzo mocno ograniczyć. Wedle szacunków, standardowy koszt lotu Falcona 9 z nowym boosterem to 62 miliony USD, wykorzystanie używanego pierwszego członu obniża tą cenę o bagatela 46,5 miliona USD.

Falcon 9 B1049 poleci już 6. raz

I tak dochodzimy do kolejnego wyjątkowego wydarzenia, które będzie miało miejsce dzisiaj. Booster oznaczony numerem B1049 poleci już 6. raz, to pierwsza taka sytuacja w historii. Jego pierwszy lot miał miejsce niespełna 2 lata temu, 10 września 2018 roku w czasie misji Telstar-18. Od tego czasu odbył 4 kolejne starty i co ważniejsze, 4 kolejne lądowania zakończone pełnym sukcesem. Elon Musk zapowiadał, że Falcon 9 w wersji Block 5 będzie w stanie zaliczyć nawet 10 lotów bez znacznych napraw, a docelowo nawet 100, więc wygląda na to, że przed tą konkretną rakietą jeszcze sporo pracy ;-).

Start misji Starlink 11 planowany jest dzisiaj o godzinie 16:31 czasu polskiego. Transmisję możecie oczywiście śledzić online.