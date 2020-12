SpaceX Starship SN8 wzniesie się na 12,5 km

SpaceX zapowiadał lot statku Starship już od dłuższego czasu, początkowo miało to być 20 km, później 15 km, a ostatecznie SN8 wzniesie się na około 12,5 km. Wszystko za sprawą mocny wiatrów w górnych warstwach atmosfery, które mogłyby mieć wpływ na przebieg testu, co nie jest pożądane w tak wczesnej fazie testów. SN8 ma przede wszystkim pokazać czy sam pomysł ze sterowaniem przy pomocy bocznych klap ma sens i pozwoli wyhamować statek i bezpiecznie wykonać manewr lądowania.

Będzie to też pierwszy raz, kiedy SpaceX odpali na dłużej niż kilka sekund wszystkie 3 silniki Raptor w tym samym czasie. Do tej pory tego nie robili i to jak się one zachowają w praktyce też jest małą niewiadomą. Tym bardziej, że to nadal tylko 3 silniki, Super Heavy będzie korzystał nawet z 28 silników jednocześnie, więc przed SpaceX jeszcze długa droga. Jedno jest pewne, dzisiejszy test z pewnością będzie widowiskowy. Tym bardziej, że Elon Musk ocenia szanse jego powodzenia na 33% ;-). Całość będzie można oczywiście śledzić na streamie, który znajdziecie poniżej. Obecnie według planu transmisja nie rozpocznie się wcześniej jak o 17:00 19:00 (podawanie godziny chyba nie ma sensu).

Póki co trwają prace przy górnych klapach, więc nie jest wykluczone, że dzisiejsza próba zostanie przełożona na środę, albo nawet na czwartek. Okno startowe jest jednak otwarte do północy naszego czasu, więc jeszcze mamy kilka godzin.

To tylko mały krok w drodze do całkowicie nowych możliwości w kwestii podróży w kosmos, które pokazano na poniższej animacji. Jeśli dzisiejszy test się powiedzie, to będzie to bardzo duży krok w stronę lotu na orbitę. Trzymajmy zatem kciuki.