Jak się okazuje, takich opłaconych depozytów lub zrealizowanych zamówień na terminal Starlink jest już ponad pół miliona. Zainteresowanie usługą jest więc całkiem spore i oznacza, że już teraz SpaceX mogłoby zarabiać na niej nawet 50 mln USD miesięcznie (miesięczny abonament to też 99 USD). Problem tylko w tym, że nie ma jeszcze tylu dostępnych terminali, a SpaceX do każdego dopłaca około 1000 USD. Elon Musk twierdzi jednak, że praktycznie wszyscy, którzy do tej pory złożyli zamówienie, otrzymają swoje zestawy i będą mogli korzystać z internetu z satelity. Problem mógłby się pojawić dopiero wtedy gdy z usługi zacznie korzystać kilka milionów osób. Nie bez przyczyny też Starlink adresowany jest do ludzi mieszkających na słabo zurbanizowanych terenach, duża liczba terminali w jednym miejscu mogłaby negatywnie wpływać na wydajność usługi.

Only limitation is high density of users in urban areas. Most likely, all of the initial 500k will receive service. More of a challenge when we get into the several million user range.

— Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2021