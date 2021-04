Najnowsza wersja terminala, która niedługo trafi do użytkowników pozwoliła zaoszczędzić kolejne 200 USD, a Gwynne Shotwell przewiduje, że za maksymalnie 2 lata cena spadnie do „kilku setek” amerykańskich dolarów, czyli zbliży się do ceny jaką faktycznie płacą użytkownicy. Jakiś czas temu SpaceX pochwaliło się, że Starlink ma już ponad 10 000 użytkowników, więc jak łatwo policzyć, firma dopłaciła do produkcji terminali ponad 10 mln USD. Biorąc pod uwagę, że to pewnie koszt jednego startu rakiety Falcon 9, która wynosi 60 satelitów na orbitę, to nie wydaje się to zbyt wygórowaną kwotą. Jeśli jednak Starlink ma się stać w przyszłości rentownym biznesem, to koszty produkcji terminala muszą wyraźnie spaść. Tym bardziej, że SpaceX w samych tylko Stanach Zjednoczonych szacuje liczbę osób zainteresowanych swoją usługą na 60 milionów.

Przepustowość Starlinka dobija już do 350 Mbps

Przy okazji warto też zrobić małą aktualizację szybkości jakie pozwala osiągnąć obecnie Starlink. Po orbicie krąży już ponad 1200 satelitów, powstaje coraz więcej punktów dostępowych, a SpaceX rozbudowuje swoją sieć i zwiększa przepustowość. Dzięki temu użytkownicy w USA i Kanadzie notują coraz lepsze wyniki, które dobijają już nawet do 350 Mbps przy pobieraniu danych. Jeszcze pół roku temu było to raptem 100 Mbps, więc postęp jest ogromny. Poniższy wykres pochodzi z portalu reddit, gdzie opublikował go użytkownik vishnera52 mieszkający w Ontario w Kanadzie. Prezentuje on wyniki z ostatnich 4 dni, w których średnia prędkość wynosi 142 Mbps przy pobieraniu i 15,5 Mbps przy wysyłaniu, a najwyższej odnotowane wartości to odpowiednio 345 Mbps i 44 Mbps. Co więcej usługa była dostępna przez 98,7% tego czasu, czyli przerwy są sporadyczne, a średnie opóźnienie to 43 ms.