Crew Dragon startował do tej pory 3 razy. Pierwsza była bezzałogowa misja testowa, w trakcie której statek na kilkanaście godzin zadokował do ISS i bezpiecznie powrócił na Ziemię. Później był test systemów bezpieczeństwa, które pozwalają odłączyć kapsułę od rakiety Falcon 9 w razie jakichkolwiek anomalii. Wreszcie pod koniec maja mieliśmy testową misję załogową, której analiza zakończyła się pełnym sukcesem kilka tygodni temu. Wynikiem tych prac jest pierwsza operacyjna misja, która wystartuje dzisiejszej nocy i potrwa pół roku.

All systems are go for tonight’s launch at 7:27 p.m. EST of Crew Dragon’s first operational mission with four astronauts on board. Teams are keeping an eye on weather conditions for liftoff, which are currently 50% favorable → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/GTpvVAiLkK

