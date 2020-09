Elon Musk lubi często przesadzać, ale gdy mówił, że Starlink będzie w stanie zapewnić transfery rzędu 1 Gbps to nikt nie poddawał tego w wątpliwość. Dlatego gdy kilka tygodni temu publikowałem wyniki testów systemu Starlink zebrane przez popularną aplikację SpeedTest.net, niektórzy mogli przeżyć mały zawód. Obecnie Starlink jest w stanie zapewnić transfery rzędu 20-60 Mbps przy pobieraniu i 6-17 Mbps przy wysyłaniu danych. Nie jest to z pewnością zły wynik, szczególnie dla osób, które nie mają żadnej alternatywy mieszkając w odludnych miejscach globu, ale pozostaje pewien niedosyt.

Okazuje się jednak, że sytuacja się poprawia. Podczas dzisiejszej transmisji, prowadząca Kate Tice, wspomniała, że obecnie testujący osiągają prędkości rzędu 100 MBps (megabajtów na sekundę). To oczywiście było przejęzyczenie, wartość ta została później skorygowana na Twitterze do 100 Mbps (megabitów na sekundę), co jest nieco lepszym wynikiem, niż wspomniane wcześniej testy. Co więcej jest to już wartość, która pozwala na komfortowe korzystanie z internetu i streamingu wideo. Łącząc to z niskimi opóźnieniami, Starlink maluje się bardzo obiecująco.

Results from these tests have shown super low latency and download speeds greater than 100 mbps – fast enough to stream multiple HD movies at once and still have bandwidth to spare

— SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020