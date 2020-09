A na tym nie kończą się możliwości Sound Blaster X3, lecz tak dopiero zaczynają. Wspomniany wcześniej przycisk na obudowie pozwala przełączać się pomiędzy trybami muzycznym, filmowym i… growym, choć tutaj warto mieć na uwadze jego priorytetowy charakter. W przypadku muzyki brzmienie nabiera charakteru, basu i mocy. Przy filmach słyszalne jest uwypuklenie i przeniesienie na pierwszy plan dialogów. Rolę ostatniego trybu zdradza właściwa nazwa, która brzmi “footsteps enhancer”. Jak już się pewnie domyślacie, tutaj możemy liczyć na wyrazistość odgłosu kroków stawianych przez przeciwników w grach, co może okazać się wielu potyczkach bezcenne. Doping? W żadnym wypadku.

Mogłoby się wydawać, że będziemy się zbliżać ku końcowi, a Sound Blaster X3 ma jeszcze co najmniej dwa asy w rękawie. Obydwoma są aplikacje. Pierwszą z nich zainstalujecie na komputerze i będziecie mogli dogłębnie skonfigurować brzmienie wydobywające się z głośników, za które odpowiada karta. Uwierzcie mi, można wsiąknąć i spędzić mnóstwo czasu na dostosowywaniu dźwięku do własnych upodobań, ale totalnie warto – efekty są później nieocenione, ponieważ wszystko, z czym mamy do czynienia (muzyka, gry, filmy) wypada zupełnie inaczej. Mnogość efektów, opcji korekcji i dodatkowych funkcji potrafi przytłoczyć, ale warto pamiętać, że nawet jeśli nie odważycie się sprawdzić ich wszystkich, to dźwięk będzie brzmiał o wiele lepiej, niż do tej pory.

Tym bardziej, że Creative postanowiło podnieść poprzeczkę w kwestii personalizacji ustawień. Teraz nie tylko robimy to za pomocą suwaka, ale także… fotografując swoją twarz i ucho. Aplikacja mobilna analizuje ich kształt i przygotowuje profil ustawień, które sprawią, że dźwięk nabierze barw i przestrzenności do niespotykanego przez was do tej pory stopnia. Po założeniu słuchawek aż trudno uwierzyć, że taki dźwięk wydobywa się tylko z dwóch źródeł, bo efekt przestrzenności jest wręcz niebywały. Otacza nas naprawdę z każdej strony i aż można zachodzić w głowę, jakim cudem jest to osiągane. Sama aplikacja oferuje też funkcję zdalnego pilota do sterowania dźwiękiem i źródłami dźwięku. Super wygodne!