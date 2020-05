Sony zaprezentowało pierwsze przetworniki obrazu z wbudowanym układem sztucznej inteligencji

Zalety

Integracja układów AI bezpośrednio w przetworniku niesie ze sobą szereg zalet. Po pierwsze znaczną oszczędność w przesyle danych pomiędzy nim a procesorem głównym. Jeśli układ AI znajduje się „na zewnątrz”, dla uzyskania dobrych efektów trzeba wysyłać całą klatkę lub strumień video, często jeszcze w kilku wersjach (np. różnie naświetlony). Przetwornik zintegrowany z AI sam wybierze, z których danych ma korzystać, a które można przy przetwarzaniu ominąć i wykona wszystkie obliczenia praktycznie w czasie rzeczywistym.

Takie podejście powinno się też przyczynić się do obniżenia poboru mocy całego urządzenia. Do procesora ARM byłyby przesyłane przetworzone i gotowe dane. Brak ciągłego przerzucania dużych ilości materiału powinien też zniwelować opóźnienia i zwiększyć możliwości przetwarzania w czasie rzeczywistym. Ponieważ przetwornik posiada wbudowaną własną pamięć do obliczeń AI, pozwoli to też zaoszczędzić wykorzystanie pamięci głównej urządzenia.

Te wszystkie zalety zwielokrotniają się, jeśli za przetwarzanie AI odpowiada nie procesor, ale zewnętrzna chmura obliczeniowa. Wtedy nie dość, że upraszczamy wszystko od technologicznej strony, to jeszcze zwiększamy bezpieczeństwo naszych danych, po prostu likwidując całą wędrówkę naszych danych.