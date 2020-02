Sony pokazuje na co ich stać. Nowe Xperie mają w sobie to coś

Sony Xperia 1 II – pełnoprawny flagowiec

Nowy high-end Japończyków wyróżnia się przede wszystkim możliwością wykonywania 20 zdjęć seryjnym z szybkością 20 klatek na sekundę, obsługą sieci 5G, a z tyłu znajdziemy poprawiony aparat główny z optyką ZEISS oraz czujnikiem iToF do 3D do bardziej precyzyjnego wykrywania głębi obrazu. Co ciekawe, filmy możemy nagrywać z jego pomocą w rozdzielczości 2K przy 120 klatkach na sekundę z HDR.

Sony Xperia 1 II może pochwalić się również 6,5-calowym ekranem OLED o rozdzielczości Full HD+, o proporcjach 21:9 i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz oraz baterią 4000 mAh, którą możemy naładować do 50% w czasie 30 minut. Naturalnie smartfon jest napędzany układem Snapragon 865. Bez zmian pozostała odporność na wodę i pył, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów dopiero późną wiosną. Szkoda, że Japończycy nie postanowili szybciej wprowadzić swojego flagowca do sprzedaży, mam też pewne obawy odnośnie wyceny tego sprzętu. Mam nadzieję, że tym razem Sony będzie celować w walkę cenową bardziej z Xiaomi niż z Samsungiem i wyceni ten smartfon na około 3299 złotych.

Widać tu, że Sony skupiło się na jakości multimediów. Oprócz wysokiej klasy aparatów, którego testów nie mogę się doczekać, mamy tu z przodu głośniki stereo ze sprzętowym dekoderem 360 Reality Audio oraz port audio jack 3,5 mm. Producent pochwalił się też wsparciem ich kontrolera z PlayStation 4, pada DualShock 4. Całość wygląda jak rozsądna ewolucja, teraz już wszystko będzie zależeć od wyceny.

Sony Xperia 10 II – poprawnie do bólu

Sony Xperia 10 II to kolejna generacja modelu ze średniej półki. Znajdziemy w nim 6-calowy ekran OLED w formacie 21:9 i trzeba przyznać, że to bardzo ciekawa informacja, że Japończycy cały czas trzymają się swojej filozofii tworzenia telefonów idealnie dopasowanych do oglądania filmów w filmowych proporcjach. Oprócz tego sprzęt może pochwalić się odpornością na wodę (certyfikat IP68), a za wydajność odpowiada układ Snapdragon 665, który powinien przełożyć się na w pełni wystarczającą wydajność, zarówno w codziennym działaniu jak i w grach. Na pewno sporo użytkowników doceni fakt, że cały czas znajdziemy tu złącze słuchawkowe 3,5 mm.

Energię do działania zapewnia bateria 3600 mAh. Z tyłu pojawił się potrójny aparat główny, gdzie pierwszy sensor ma 12 Mpix i szerokokątny obiektyw, drugi 8 Mpix, a trzeci 8 Mpix i teleobiektyw. Całość jest zarządzana przez Androida 10, z kolei sprzedaż rozpocznie się na wiosnę 2020 roku. Mam nadzieję, że Sony wyceni ten sprzęt na około 1400 – 1500 złotych, wtedy mają szansę na sukces sprzedażowy.

Sony Xperia Pro – nie mogło zabraknąć 5G

Na koniec pozostał sprzęt dedykowany profesjonalistom. Xperia Pro oferować będzie nawet złącze HDMI i będzie można połączyć go z kamerami Sony Alpha, a dzięki wsparciu sieci 5G sam smartfon będzie mógł być wykorzystywany do streamowania nagrań. Model ten będzie oferował też 512 GB pamięci oraz bardziej wytrzymałą obudowę.

Myślę, że na temat Xperii Pro dowiemy się więcej dopiero w ciągu najbliższych tygodni. Niestety, już teraz wiemy, że nie trafi do sprzedaży w Europie.

