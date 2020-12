Sony Xperia 1 III ze Snapdragonem 888 i wyświetlaczem OLED 4K HDR

Qualcomm Snapdragon 888 będzie wykorzystywany przez wszystkie flagowe smartfony, jakie pojawią się w przyszłym roku, nie licząc oczywiście urządzeń Apple. Nie jest zatem zaskoczeniem, że pojawi się też w Xperii 1 III od Sony. Kilka informacji pojawiło się już w sieci, a dotyczą one między innymi wyświetlacza OLED o przekątnej 6,5 cala, który ma zaoferować rozdzielczość 4K i wsparcie dla technologii HDR. Nowy ekran będzie też nawet o 15% jaśniejszy niż w poprzedniej wersji, chociaż nie wiadomo jeszcze jakie będzie miał odświeżanie. Poza tym do dyspozycji mamy mieć 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci na dane oraz oczywiście wbudowany modem 5G.

Sony Xperia 1iii, what we know:

-6.5-inch 4K OLED HDR display

-15% brighter display

-Snapdragon 888 processor

-8GB RAM, 256GB storage

-5G connectivity

-Side-mounted fingerprint sensor

-IP65/IP68 water and dust resistant

-$1199

— Anthony (@TheGalox_) December 27, 2020