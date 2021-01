To najładniejsza Xperia w historii. Ale czy najlepszy flagowiec Sony?

Specyfikacja Sony Xperia 1 III

Ekran z przekątną 6,5 cala zaoferuje klasyczne już dla nowych Xperii kinowe proporcje 21:9. Mi akurat podoba się to oryginalne podejście do tematu wyświetlacza, bo z czasem stało się znakiem rozpoznawczym japońskich telefonów – fajnie nadaje się zarówno do oglądania filmów, jak i multitaskingu. Dłuższy ekran to po prostu więcej przestrzeni na więcej okien. Znając Sony będzie to wysokiej klasy wyświetlacz ze świetnymi kolorami i kątami widzenia.

Nowa Xperia 1 III ma być nieco mniejsza od poprzedniczki – 161,6 na 67,3 x 8,4 milimetra, a ramkę wykonano z aluminium i będzie całkowicie płaska, trochę jak w ostatnich iPhonach 12. Czytnik linii papilarnych w przycisku uruchamiania, do tego dedykowany „guzik” migawki aparatu oraz dodatkowy do skrótów, jak w wycenionej kosmicznie Xperii Pro.

Będzie czytnik kart microSD oraz zapomniany już nieco we flagowcach port słuchawkowy mini-jack 3,5 mm. Sprzęt ma mieć również głośniki stereo.

Sony jakoś dziwnie ominęło modę na peryskopowe aparaty, ale najwyraźniej zamierza to nadrobić w 2021 roku i choć na razie nie ma szczegółów – to najprawdopodobniej chodzi o 5x zoom optyczny oraz czujnik 3D time-of-flight. Choć nie jest wykluczone, że japoński producent zdecyduje się na optyczne przybliżenie x10. Generalnie aparaty mają powstać przy współpracy z marką ZEISS. Oby Sony dopracowało algorytmy i aplikację, bo w wielu modelach to ten aspekt nie nadążał za fotograficznymi podzespołami. Ale od jakiegoś czasu widać, że Sony mocno inwestuje w oprogramowanie do aparatu (foto i wideo), więc jestem dobrej myśli.