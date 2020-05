Sony rozpoczyna przyjmowanie zamówień na Xperia 10 II. Czy tym razem uda się odnieść sukces?

Xperia 10 II – specyfikacja

To, co podoba mi się w tym telefonie najbardziej, to ominięcie szerokim łukiem mody na mocno zaokrąglone ekrany. Jeśli o ten aspekt chodzi, uważam, że Sony zrobiło to znacznie lepiej niż inni. Niewielkie zaokrąglenia wyglądają elegancko, a jednocześnie nie powodują spadku użyteczności ekranu, jak ma to miejsce u konkurencji, nie podnoszą też ciśnienia przy oglądaniu materiałów filmowych. Przyjemna jest też waga, wynosząca 151 g.

Trochę większym problemem, są dla mnie proporcje ekranu. Co prawda 6 cali nie jest za szerokie, ale wysokość powoduje, że noszenie go w kieszeni nie będzie dużo bardziej wygodne od innych „patelni”, które królują dziś na rynku. Żeby tak wysoki ekran dało obsłużyć się jedną ręką, Sony wzbogaciło Androida o autorski tryby: wielu okien oraz mini-wyświetlacza. Panel zastosowany w 10 II to OLED o rozdzielczości 2520 x 1080, wzbogacony o technologię Triluminos oraz zoptymalizowany do wyświetlania filmów. Dźwięku możemy słuchać tak bezprzewodowo, jak i za pomocą coraz rzadszego w telefonach gniazda słuchawkowego.

Pomimo jego umieszczenia, Xperia spełnia normy wodoodporności IP65/68, a za zwiększoną wytrzymałość całości odpowiada szkło Gorilla Glass 6, którym pokryto przód i tył urządzenia. Bateria ma pojemność 3600 mAh co jest dobrym wynikiem, choć oczywiście dopiero praktyka pokaże, jak całość zoptymalizowano. Smartfon Sony ma zaimplementowane mechanizmy ładowania adaptacyjnego, dbającego o żywotność baterii. Możliwe jest szybkie ładowanie, niestety odpowiednia ładowarkę trzeba będzie sobie dokupić.

Procesor który zastosowane w telefonie to średnia półka z oferty firmy Qualcomm, czyli ośmiordzeniowy Snapdragon 665 z grafiką Adreno 610, wspomagany przez 4 GB RAM. Aparat główny posiada trzy obiektywy, superszerokokątny 16 mm @ 8 Mpix, szerokokątny 26 mm @ 12 Mpix oraz tele 52 mm@ 8 Mpix. Dostępne są specjalne tryby poprawiające jakość fotografii nocnej, odcieni skóry oraz… apetyczności fotografowanej żywności. Oczywiście mamy też do dyspozycji klasyczny już dziś tryb portretowy. Przedni aparat ma rozdzielczość 8 Mpix.