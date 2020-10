PlayStation 5 rozebrane na części pierwsze

Sony dosyć mocno wyszło przed szereg, bo nie przypominam sobie aby do tej pory jakiś producent tego typu sprzętu przygotował dokładne wideo z rozbiórki swojego produktu. Pan Masayasu Ito wyprzedził iFixit i samodzielnie „rozbroił” całą konsolę opowiadając nam przy okazji co przyświecało inżynierom Sony podczas jej projektowania. Prace nad koncepcją obudowy PS5 zaczęły się w 2015 roku, czyli praktycznie 5 lat temu. W tym czasie przetestowano wiele projektów, po to aby nowa konsola była wydajna, cicha i ładna.

PlayStation 5 w odróżnieniu od Xbox Series X będzie można używać w dwóch pozycjach, pionowej oraz poziomej. W obu przypadkach korzystamy z tej samej podstawy, ale nieco inaczej zamontowanej. Boczne panele montowane są tylko na zatrzaski, co sprawia, że bardzo łatwo będzie można je wymienić, a podejrzewam, że z czasem pojawi się wiele indywidualnych projektów, które nadadzą konsoli bardziej osobistego wyglądu. Poza tym wygląda na to, że bez utraty gwarancji można dostać się do slotu na dysk SSD NVMe M.2, którym można rozszerzyć wbudowaną pamięć. To dobra wiadomość, bo możemy to zrobić samodzielnie i wybrać tańszy dysk, w Xbox Series X skazani jesteśmy na dosyć drogie karty rozszerzeń.