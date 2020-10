Sony nie musi się starać. 72% klientów zamówiło PlayStation 5

Na rynku „mocnych” konsol zostało dwóch graczy: Sony i Microsoft. Nintendo ma swoją własną kategorię (w której, jak można było się spodziewać, radzi sobie doskonale — w końcu to przenośna konsola N), a PC to nieco inna bajka. Chociaż — patrząc na to jak podobne do siebie stają się Xboks, PlayStation i PC zarówno pod względem architektury jak i biblioteki gier, coraz mniej inna ta bajka. W tej generacji konsol wygrany był jeden: PlayStation 5. W nadchodzącej Microsoft zakasał rękawy i wziął się do roboty — ale najwyraźniej zdobycie zaufanie graczy nie będzie takie łatwe. Xbox Series X/S potrafi zachwycić. Microsoft od początku gra w otwarte karty: dużo opowiada o swojej konsoli, oddaje ją w ręce największych specjalistów z Digital Foundry (a nie japońskich Youtuberów) i regularnie dba o rozwój ekip które trafiają pod szyld Microsoft Studios. Najwyraźniej jednak nie do wszystkich to przemawia. Z badań przeprowadzonych przez firmę VGM wynika, że — przynajmniej w Stanach Zjednoczonych — znaczna część wybrała PlayStation 5. I to w edycji z napędem.