Sony banuje konta i PlayStation 5. Kombinowanie dla darmowych gier się nie opłaca

Biznesplan nie wypalił

Czytam, rozmyślam i mimowolnie się śmieję. Z jednej strony rozumiem, że kiedy na konsoli wklepywane są masowo konta z całego świata, automat reaguje i nakłada blokady (rzekomo robi to wówczas, gdy w sprzęcie pojawia się ponad 50 PSN ID) — naruszenie regulaminu, granie nie fair, Sony ma do tego pełne prawo. Z drugiej strony konsol w sklepach jak nie było, tak nie ma, no a zupełnie inną bajką jest niedopracowanie ze strony Sony. Skoro chcieli ograniczyć PlayStation Plus Collection do PS5, to mogli to zrobić nieco staranniej i nie zostawiać takich furtek. Zakładam że miał to być ukłon w stronę wiernych fanów marki którzy nie pożegnali się jeszcze z PS4, no ale ktoś tam nie przewidział jak kreatywnie podejdą do tego ci, którym udało się już kupić nowy sprzęt.