Sonos pozwał Google za to, że branża go „wykorzystała”

Ha, na razie producent zaryzykował takiego kroku jedynie z Google - myśląc o tym, że "a może się uda". Jeżeli uda się z Google, to być może zabierze się również za Apple. Sonos twierdzi bowiem, że branża go nieco wykorzystała, Google ukradło jego technologię i wykorzystało pozycję firmy na rynku głośników, by spopularyzować swoje rozwiązania (kosztem marki Sonos). Brzmi odrobinę kuriozalnie, ale tak na dobrą sprawę - bardzo kuriozalne to nie jest.