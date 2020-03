Czy zewnętrzny menadżer plików, jak Solid Explorer wciąż ma sens?

Obecnie wielu producentów smartfonów i nakładek oprogramowania oferuje swoje autorskie rozwiązania w kwestii menadżerów plików na Androida. Ba, nawet Google ma swoje Files by Google (debiutujące jako Files Go, więc niektórzy z Was mogą kojarzyć aplikację pod tą nazwą). Czy w tej sytuacji jest na rynku miejsce dla dodatkowych aplikacji? Myślę, że odpowiedź na to pytanie nie jest wcale prosta, bo… jak to zwykle bywa w podobnych przypadkach: wszystko zależy od potrzeb i oczekiwań samych użytkowników.

Jeżeli korzystacie z telefonu po prostu, rzadko kiedy zaglądacie do tamtejszych plików i folderów, a jakiekolwiek bardziej zaawansowane funkcje Was zupełnie nie interesują — to spokojnie można powiedzieć, że w waszym przypadku Solid Explorer (czy właściwie jakikolwiek inny menadżer plików) nie ma żadnego sensu. Strata miejsca na telefonie, czasu i pieniędzy.

Jeżeli zaś należycie do grona tzw. power userów, stale eksplorujących, kombinujących i oczekujących od smartfona czegoś więcej niż tylko podstawowych funkcji — to myślę że spokojnie można założyć, że zewnętrzne menadżery plików jak Solid Explorer wciąż mają sens. Ba, powiem więcej, są jednymi z tych aplikacji, które pozwolą wam wygodniej korzystać z tych urządzeń: łatwe zarządzanie plikami dzięki dwóm panelom, wsparcie gestów i klientów FTP, SFTP, SMB/CIFS, WebDav, odczyt i tworzenie szyfrowanych kompresowanych plików, całego szeregu popularnych usług do przechowywania plików w chmurze (Dropbox, Google Drive, One Drive, Box) czy pakiety wtyczek pozwolą uczynić z aplikacji niezwykle potężne narzędzie. Ale czy potrzebne i użyteczne: to już zależy od każdego z użytkowników!