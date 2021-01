Oakley zrobiło okulary specjalnie dla graczy. Mają wyjątkowe soczewki ochronne

Soczewki Oakley Prizm Gaming zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o graczach, streamerach i e-sportowcach. Co potrafią i co dają? Zmniejszają o 40% emisję szkodliwego, niebieskiego światła w zakresie 380-500nm. Dzięki technologii Prizm potrafią ponadto poprawić kontrast, wzmocnić kolory i ostrość widzenia. Co fajne, soczewki występują zarówno jako szkła korekcyjne, dopasowane do indywidualnych wad wzroku – jak również w formie tak zwanych „zerówek” dla osób, które normalnie okularów nie noszą.