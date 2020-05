Świetny „Snowpiercer” wraca jako serial. Będzie jeszcze lepiej? Zwiastun i data premiery na Netflix

Choć nowy serial znajdował się wśród zapowiedzi nowości na maj, to do niedawna nie wiedzieliśmy, kiedy dokładnie „Snowpiercer” zadebiutuje w Polsce na Netflix. Premiera w ramówce stacji TNT zaplanowana jest na 17 maja i wydawało się, że produkcja będzie dostępna w innych regionach niewiele później. Do tego przyzwyczaił nas już Netflix w przypadku innych nowości, za których globalną dystrybucje odpowiada właśnie ta platforma. Okazuje się, że na premierę „Snowpiercera” w Polsce zaczekamy do 25 maja, więc o tydzień dłużej, ale wiele wskazuje na to, że jest tego wyczekiwać.

Polecamy: Sprawdź premiery na Netflix w maju – lista nowości

Nowe odcinki ukazywać się będą w cotygodniowych odstępach, tak jak to będzie wyglądało w przypadku emisji serialu w USA. Nie jest to pierwszy ani ostatni przypadek, gdy Netflix dystrybuuje serial globalnie z premierami nowych odcinków co tydzień. Stosunkowo niedawno w ten sam sposób pojawił się dokument „Ostatni taniec” o Michaelu Jordanie i drużynie Chicago Bulls, który w USA oglądać można w niedziele na kanale ESPN.

„Snowpiercer” – najpierw film, komiksy, a teraz serial

„Snowpiercer” to nie tylko tytuł filmu czy serialu, ale także pociągu, którzy przemierza zmarzniętą Ziemię z jedynymi ocalałymi na całej planecie. Nieudany eksperyment meteorologiczny, który miał odwrócić proces globalnego ocieplenia, przyniósł katastrofalne skutki likwidując całe życie. Tylko tym, którzy wsiedli do wspomnianego pociągu, udało się ujść z życiem. Wewnątrz pociągu powstał nowy mikro-świat z podziałem na klasy, a coraz większe rozwarstwienie społeczeństwa spowoduje bunt. Za film z 2013 roku, w którym w głównej roli wystąpił Chris Evans, odpowiadał twórca „Parasite’a” oraz „Okji” (w każdym przypadku pisał scenariusz i reżyserował).





Teraz będziemy mieli okazję ponownie wrócić na tory za sprawą produkcji TNT i Netfliksa. Tutaj za kamerą stanął Scott Derrickson, a w obsadzie znaleźli się Alison Wright , Mickey Sumner, Katie McGuinness, Susan Park (Ghostbusters), Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Sheila Vand, Roberto Urbina oraz Sasha Frolova. Akcja serialu rozgrywa się siedem lat po tym, jak świat stał się zamarzniętym pustkowiem, a ostatnie doniesienia wskazują na zgodność z całym uniwersum „Snowpiercera”.

Zobacz też: Ponad 60 filmów zniknie z Netfliksa w maju – pełna lista

Okazuje się bowiem, że serial będzie przedstawiał wydarzenia siedem lat po prequelach, ale osiem lat przed tym, co oglądaliśmy w filmie z Chrisem Evansem. Wspomniane prequele to nic innego, niż wydawane wcześniej komiksy opowiadające o początkach istnienia pociągu. Te komiksy doczekają się polskiego wydania, które zapowiedziało Wydawnictwo Kurc – pierwszy zeszyt pojawi się już w czerwcu. Co więcej, oficjalnie potwierdzono, że powstanie też 2. sezon „Snowpiercera”. Niewykluczone jest więc, że w którymś momencie akcja filmu i serialu będzie się zazębiać.

Serial „Snowpiercer” – zwiastun i data premiery

Jak zobaczycie pod koniec zwiastuna, „Snowpiercer” pojawi się na Netflix 25 maja.