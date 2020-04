Prosta obsługa, najważniejsze funkcje, niska cena

Verizon Care Smart to propozycja skierowana do osób starszych, dzięki której mogą one poczuć się nieco bezpieczniej. Przede wszystkim – obsługa smartwacha została maksymalnie uproszczona, aby jej nauka nie stanowiła dużego wyzwania dla seniora. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w przypadku osób starszych i technologii, strach przed nieznanym potrafi być naprawdę duży. Verizon wydaje się być urządzeniem dobrze balansującym pomiędzy estetyką, czytelnością i prostotą obsługi. Ponadto – posiada on (prawie) wszystkie kluczowe funkcje. Pozwala on na wykonywanie i odbieranie połączeń, przy czym listę kontaktów mogących nawiązywać połączenie można ograniczyć do 10. Dzięki temu do seniora nie zadzwoni np. naciągacz czy telemarketer (choć często to praktycznie to samo). Zegarek ma swoją własną kartę SIM, więc nie trzeba się obawiać, że w jakikolwiek sposób ograniczy to kontakt seniora z pozostałymi znajomymi. Konstrukcja menu zegarka pozwala starszej osobie szybko wezwać pomoc, a dzięki temu, że smartwatch wyposażony jest w moduł GPS, zaufane osoby zawsze będą wiedziały, gdzie obecnie znajduje się bliska im osoba. Pozwala to przede wszystkim szybko przyjechać z pomocą bądź też precyzyjnie wskazać dyspozytorowi pogotowia, gdzie skierować karetkę. Co więcej, urządzenie charakteryzuje też relatywnie niska, jak na smart zegarek, cena – 150 dolarów. Póki co niestety urządzenie dostępne jest wyłącznie u amerykańskiego operatora.