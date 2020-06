Smartfony zdejmują kolejny skalp, Olympus wypada z rynku foto

Smartfony to stworzenia może niewielkie, ale całkiem krwiożercze. Poza szkodami jak potrafią uczynić sporej części przedstawicieli homo sapiens, mają na swoim koncie śmierć lub sprowadzenie na margines sporej ilości urządzeń, marek, a nawet gałęzi techniki. To one odpowiadają za upadek rynku odtwarzaczy mp3, ograniczyły rolę skanerów. Jedną z najbardziej zranionych grup produktowych przez te okrutne urządzenia, są aparaty fotograficzne. Dziś ogłoszono, że Olympus kończy przygodę z tą branżą i sprzedaje swój dział fotograficzny, po trzech kolejnych latach ciągłych strat.