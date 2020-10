Smartfony potrafią „wszystko”, ale w niczym nie są najlepsze

Myśl o tym jak nieistotny jest dla mnie smartfon nie daje mi spokoju od kilku tygodni. Rozmawiałem z Konradem Kozłowskim na temat tego, że on wkrótce planuje przesiadkę na nowszy model bo kondycja baterii w jego iPhone X (która była o 11% lepsza niż moja — farciarz miał aż 93%!) jest dla niego niezadowalająca, bo smartfon nie działa tak długo, jakby tego oczekiwał. Najwyraźniej Konrad sięga po niego znacznie częściej, korzysta intensywniej i ma większą potrzebę by na nim polegać. Dla mnie najczęściej jest przepustką do świata Pokemon Go, czasem do poscrollowania Instagrama i okazjonalnych rozmów… telefonicznych. Kiedy tylko mogę — unikam korzystania z telefonu, bo i do czego? Gry — fajnie, ale na iPadzie Pro i konsoli sprawdzają się lepiej. To samo tyczy się wszelkiej maści multimediów. Pisanie? Nigdy w życiu — do tego mam komputer. Czytanie? Jest Kindle, jest iPad, jest papier. Nie ważne czy mowa o książce czy internecie, czytanie na ekranie smartfona to najgorszy wariant jaki jestem sobie w stanie wyobrazić. Pierwszego tłumaczyć nie będę, czytniki e-inkowe to zupełnie inna liga. W przypadku drugiego — uważam że przeglądanie internetu na telefonie to dramat. I nie robię tego tak długo, jak nie muszę.