Smartfony Xiaomi numerem jeden w Polsce! Takich wzrostów nikt się nie spodziewał

Xiaomi od kilku lat rozkochuje w sobie Polaków. Zaczęło się od smartfonów, ale obecnie użytkownicy nad Wisłą zakochali się w całej całą ich bogatej ofercie. Warto zaznaczyć, że ta się regularnie rozrasta: lampki, maszyny do ryżu, opaski sportowe, a nawet walizki — wszystkie one cieszą się ogromną popularnością. Ale ich mobilne urządzenia niewątpliwie pozostają numerem jeden — i najnowsze badanie Canalys nie pozostawia złudzeń. To nowy król smartfonów!

Xiaomi dogoniło w Polsce Samsunga!

Z raportu wynika, że Xiaomi oraz Samsung mają po 27% udziału w polskim rynku. Chińczycy odnotowali ogromny wzrost — z roku na rok aż o 88%. Wyniki Samsunga — choć mają „po równo” — nie są aż tak spektakularne, bo ten na polskim rynku smartfonów miał, z porównaniem do zeszłego roku, 14% spadek. Kolejne miejsca bez zmian: Huawei (18%), Apple (9%) i Lenovo (6%), choć ci pierwsi także zaliczyli ogromny spadek rok do roku (43%). Apple i Lenovo zaś mogą w tym aspekcie poszczycić się wzrostami, kolejno o 110% i 19%.

W Europie rozkład sił wygląda nieco inaczej. Pierwsze miejsce wciąż należy do Samsunga

Nieco inaczej wygląda rozkład sił, kiedy pod uwagę weźmiemy cały Stary Kontynent. Tutaj na pierwszym miejscu wciąż króluje Samsung (30% udziału, 31% spadku), za nim zaś Apple (21%, +42%), Xiaomi (17%, +65%), Huawei (17%, -17%) oraz hmd (2%, -12%). Jak na dłoni widać, że brak usług Google zaczyna dość mocno doskwierać Huaweiowi, który dotychczas wydawał się być nie do pokonania. Wysoka pozycja Apple jest miłym zaskoczeniem, zaś Xiaomi — jak widać — rozkochuje w sobie nie tylko Polaków, ale także pozostają część Europy. Wzrosty są ogromne, a biorąc pod uwagę stale rosnącą jakość ich urządzeń — śmiem twierdzić, że ci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

źródło: canalys