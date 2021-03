Pierwszy smartfon z włókna węglowego nie jest najlżejszym smartfonem na świecie

Carbon 1 Mark II waży tylko 125 gramów

Nie przepadam za ciężkimi smartfonymi ważącymi ponad 200 gramów. Ja wiem, że to i tak są małe wartości, ale mój prywatny iPhone 11 (194 gramy bez etui) i tak swoje waży. Nie wiem czy zauważyliście, ale smartfony robią się powoli coraz cięższe i pewnie po części winowajcami są duże baterie, ale kilka oczek aparatów też robi swoje. No i oczywiście szklane obudowy, nie bez powodu plastikowe konstrukcje są zauważalnie lżejsze. Nie są to pewnie rekordziści, ale Galaxy Fold ze swoimi 276 gramami czy Huawei Mate X z 295 gramami to naprawdę sporo. Ale nawet w porównaniu z iPhonem 11, 125 gramów jakie waży Carbon 1 Mark II to niewiele – można go więc uznać za jeden z najlżejszych, jeśli nie najlżejszy nowy smartfon. Ale na pewno nie najlżejszy w historii – wystarczy zerknąć na iPhona 5s, który ważył 112 gramów albo na HTC One Mini – 122 gramy. Tyle tylko, że to dość leciwe, dużo mniejsze smartfony, więc na pewno 125 gramów w nowym sprzęcie robi wrażenie. Szczególnie, że sprzęt ma grubość 6,3 milimetra.Tylko czy aby na pewno jest aż tak ważne – szczególnie jeśli Carbon 1 Mark II niczym innym się nie wyróżnia i kosztuje 799 euro? Ponad 3600 załotych za takie podzespoły to naprawdę sporo.

