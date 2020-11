Już jest! Smartfon z fizycznym zoomem postawi mobilną fotografię na głowie

Zoom w smartfonach od zawsze był elementem kompromisowym. Dlaczego? Otóż, aby powiększyć optycznie jakiś obiekt, potrzebny jest do tego specjalny układ soczewek. Układ, który zajmuje miejsce, którego z kolei we współczesnych smartfonach jest jak na lekarstwo. Dlatego też przez wiele lat zoomu jako takiego nie było. Jego jedyną formą było przycinanie obrazu z głównej matrycy, co w erze telefonów z niską rozdzielczością dawało bardzo słabe efekty. Dopiero niedawno, za sprawą postępującej miniaturyzacji, otrzymaliśmy smartfony z więcej niż jednym aparatem. Wtedy też zaczęły pojawiać się obiektywy typu zoom, zapewniające podwójne, potrójne, bądź nawet pięciokrotne przybliżenie. Wciąż jednak nie jest to całkowite rozwiązanie „problemu” zoomu, który poza tymi wartościami dalej jest przycięciem obrazu z głównej matrycy. Aby przybliżenie optyczne było prawdziwe, musielibyśmy mieć smartfon z ruchomą optyką. Do tej pory takie eksperymenty polegały raczej na dodaniu androida do klasycznych aparatów kompaktowych (Samsung S5 Zoom). Jednak teraz miniaturyzacja zrobiła jeszcze jeden krok naprzód i dzięki temu mobilna fotografia może za chwilę przejść kolejną transformację.