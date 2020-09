Ten smartfon ma obudowę która zmienia kolory po wciśnięciu przycisku

Producenci smartfonów dwoją się i troją, by zaoferować konsumentom coś, czego próżno szukać u konkurencji. Może jestem zgryźliwy, może przedawkowałem technologie, ale sam od lat nie widzę żadnych rewolucji, a najważniejszą nowością są dla mnie ekrany z wysokim odświeżaniem, które faktycznie robią różnicę. Jest sporo ciekawostek (jak chociażby mechanizmy aparatów fotograficznych czy też pierwsze, nieśmiałe jeszcze, próby ukrywanie kamerek pod ekranami), ale zmian których wszyscy oczekują (działanie kilka dni na jednym ładowaniu) nie ma — nawet na horyzoncie. Ale jeżeli wciąż nie macie dość elementów mających na celu zwrócić Waszą uwagę, to… rzućcie okiem na najnowszy pomysł Vivo. Producent na łamach portalu Weibo pokazał swój nowy smartfon, który wyróżniać będzie… zmiana koloru obudowy po wciśnięciu przycisku!

Zmiana koloru obudowy smartfona po wciśnięciu przycisku — oto nowy smartfon od Vivo!

Projekt który w akcji możecie podejrzeć na powyższym wideo oparty jest o elektrochromowe szkło. Wcześniej widzieliśmy je już przy okazji OnePlusowym Concept One, w którym obudowa zakrywała kamerkę, gdy ta nie była używana. Tutaj jednak wygląda to jeszcze bardziej bajerancko — a przy okazji wszystkim niezdecydowaniem odpadnie jakże ważna kwestia wyboru koloru przy wyborze urządzenia. Bo czasem trudno zadecydować między tym który najbardziej przypadł nam do gustu, a tym, który będzie w przyszłości najłatwiej sprzedać ;-). Tutaj to właściwie bez znaczenia — bo po jednym kliknięciu każdy nabywca będzie mógł sobie ustalić kolor który mu najbardziej odpowiada. Wygląda jak technologia przyszłości — i choć wszystko tu się mieni i błyszczy, nijak nie przypominając jednolitych barw znanych z popularnych modeli. Pewnie nim do nich dojdziemy jeszcze trochę minie.